Обогреватель электрический взрывозащищенный ПИЭН-2.0КВА-Т6-4-9 напольный 2000ВТ 220В IP64 1ExmIIT6X с кабелем КГтп-ХЛ 3х1.5 длиной 10М в металлорукаве 500х130х500ММ
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Обогреватель электрический взрывозащищенный ПИЭН-2.0КВА-Т6-4-9 напольный 2000ВТ 220В IP64 1ExmIIT6X с кабелем КГтп-ХЛ 3х1.5 длиной 10М в металлорукаве 500х130х500ММ- Приборы отопительные электрические
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