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    Главная / Торговый портал / Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства / Многофункциональное устройство (МФУ) Brother MFC-L9570CDW
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Многофункциональное устройство (МФУ) Brother MFC-L9570CDW

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Многофункциональное устройство (МФУ) Brother MFC-L9570CDW- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    21
    Многофункциональное устройство (МФУ) Brother MFC-L9570CDW

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    Цена
    от 64115
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    Единица измерения:
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      Характеристики
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      Характеристики
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      90000
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      0
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      0
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      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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