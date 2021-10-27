Сапоги рыбацкие 162 мужские верх ПВХ, подкладка трикотаж оливковые с литьевой подошвой ПВХ -5...+30ГРАД ЦЕЛЬС с наколенниками и регулируемой пряжкой 123-0008-01

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сапоги рыбацкие 162 мужские верх ПВХ, подкладка трикотаж оливковые с литьевой подошвой ПВХ -5...+30ГРАД ЦЕЛЬС с наколенниками и регулируемой пряжкой 123-0008-01- Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки