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    Главная / Торговый портал / Станки токарные металлорежущие без числового программного управления / Станок настольно-сверлильный 2М112 0.55КВТ 380В 4500ОБ/МИН 12ММ 770х370х950ММ 130КГ ГОСТ 370-93
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Станок настольно-сверлильный 2М112 0.55КВТ 380В 4500ОБ/МИН 12ММ 770х370х950ММ 130КГ ГОСТ 370-93

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Станок настольно-сверлильный 2М112 0.55КВТ 380В 4500ОБ/МИН 12ММ 770х370х950ММ 130КГ ГОСТ 370-93- Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
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    Станок настольно-сверлильный 2М112 0.55КВТ 380В 4500ОБ/МИН 12ММ 770х370х950ММ 130КГ ГОСТ 370-93

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 18227,64
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ВХ"
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      Цена без НДС, руб.
      187500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      225000
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      225000c НДС
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      95000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      114000
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      114000c НДС
    • ООО "ЛАБПРОФ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      74138
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      88965,6
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      88965,6c НДС
    • ООО "НОРМАЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      62458,00
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      74949,6
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      74949,6c НДС
    • ООО "КРОСС-ПРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      28254,00
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      33904,8
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      33904,8c НДС
    • ООО "ЛТПК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      19312
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      23174,4
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      23174,4c НДС
    • ООО "ЭНЕРГОТЕХСТРОЙ"
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      Цена без НДС, руб.
      17905,08
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      21486,1
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      21486,1c НДС
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15189,7
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      18227,64
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      18227,64c НДС
    • ООО ТД "БЕЛОРУССКИЕ СТАНКИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "СПЕЦПОСТАВКА-УФА"
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      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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