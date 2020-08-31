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    Главная / Торговый портал / Профили незамкнутые холодной штамповки или гибки из нелегированных сталей / Желоб водосточный Grand Line фигурный металл 84х144х3000ММ сигнальный белый RAL 9003
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Желоб водосточный Grand Line фигурный металл 84х144х3000ММ сигнальный белый RAL 9003

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Желоб водосточный Grand Line фигурный металл 84х144х3000ММ сигнальный белый RAL 9003- Профили незамкнутые холодной штамповки или гибки из нелегированных сталей
    5
    Желоб водосточный Grand Line фигурный металл 84х144х3000ММ сигнальный белый RAL 9003

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    Цена
    от 564
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    Поставщики
    • ООО "СКИМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1840
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1840
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1840c НДС
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      795,41
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      954,5
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      954,5c НДС
    • ООО "УДМУРТВТОРМЕТАЛЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      470
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      564
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      564c НДС
    • ООО "НГК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      470
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      564
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      564c НДС
    • ООО "ТСК АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ЭКОТЕРМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Высота (мм) 84 Длина (мм) 3000 Толщина покрытия 35 Ширина (мм) 144 Цвет RAL 9003
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Ростовская область, Краснодарский край
      Подробнее
      Не указана

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