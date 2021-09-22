Кресло Бюрократ CH-695N/DG/TW-11 сетка TW-04/TW-11 черный/серый 59х28х58.5СМ с фиксацией в вертикальном положении на колесиках

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло Бюрократ CH-695N/DG/TW-11 сетка TW-04/TW-11 черный/серый 59х28х58.5СМ с фиксацией в вертикальном положении на колесиках- Мебель для офисов и предприятий торговли