Характеристики

Цвет света: Белый Цветовая температура: 6000 К Напряжение лампы: 220 В Категория цветности света: Холодная дневного света (>5300 К) Количество узлов на 1 метр погонный: 120 С торцевой заглушкой: да С комплектом для подключения/соединения: да Длина модуля резки: 1000 мм Мощность источников света на 1 метр погонный: 7 Вт Степень защиты (IP): IP67 Длина: 20000 мм Самоклеющ-ся: нет Тип ламп: Светодиод. (LED) Напряжение лампы: 220 В Тип напряжения: AC (перемен.) Цветовая температура: 6000 К Модель/исполнение: Лента Ширина: 11 мм Цвет: Белый Тип источника света.: Светодиод. (LED