Светильник ландшафтный на колышке для акцентной подсветки с фиксированной блендой светодиодный Ognimo BAL-8102 RGB 18ВТ 12В бронза латунный корпус

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Светильник ландшафтный на колышке для акцентной подсветки с фиксированной блендой светодиодный Ognimo BAL-8102 RGB 18ВТ 12В бронза латунный корпус- Светильники и осветительные устройства