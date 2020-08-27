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    Главная / Торговый портал / Бумага офсетная / Бумага сертификат Decadry DC-OSD4052 A4 синяя 115г/м2 25ЛИСТ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага сертификат Decadry DC-OSD4052 A4 синяя 115г/м2 25ЛИСТ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага сертификат Decadry DC-OSD4052 A4 синяя 115г/м2 25ЛИСТ- Бумага офсетная
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    Бумага сертификат Decadry DC-OSD4052 A4 синяя 115г/м2 25ЛИСТ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 1000
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    Единица измерения:
    УПАК
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    Поставщики
    • ООО "ЮГРАЛЕД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1088,1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1305,72
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1305,72c НДС
    • ООО "АТЛАНТ+"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      833,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1000
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1000c НДС

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