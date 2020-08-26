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    Главная / Торговый портал / Мебель для офисов и предприятий торговли / Шкаф для хранения отходов производства и технических жидкостей поддон PSC5 полиэтилен желтый 740х920х1520ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Шкаф для хранения отходов производства и технических жидкостей поддон PSC5 полиэтилен желтый 740х920х1520ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для хранения отходов производства и технических жидкостей поддон PSC5 полиэтилен желтый 740х920х1520ММ- Мебель для офисов и предприятий торговли
    5
    Шкаф для хранения отходов производства и технических жидкостей поддон PSC5 полиэтилен желтый 740х920х1520ММ

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    Цена
    от 66960
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО «ГЛОБАЛ ПЛАСТИК»
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      55800
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      66960
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      66960c НДС
    • ООО ТД "Альфа"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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