Шкаф для хранения отходов производства и технических жидкостей поддон PSC2 полиэтилен желтый 740х920х1835ММ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для хранения отходов производства и технических жидкостей поддон PSC2 полиэтилен желтый 740х920х1835ММ- Мебель для офисов и предприятий торговли