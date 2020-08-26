Шкаф для хранения отходов производства и технических жидкостей поддон PSC1 полиэтилен желтый 534х420х990ММ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для хранения отходов производства и технических жидкостей поддон PSC1 полиэтилен желтый 534х420х990ММ- Мебель для офисов и предприятий торговли