Характеристики

Объем: 23 литр Мощность микроволн: 850 вт Тип управления: сенсорное Внутреннее покрытие: биокерамическое Гриль: Нет Конвекция: Нет Автоматическая разморозка: Да Автоприготовление: Да Автоматический разогрев: Да Блокировка от детей: Да Автоматическое поддержание температуры: Нет Дисплей: Да Внутреннее освещение: Да Встроенные часы: Да Наличие звукового сигнала: Да Режим размораживания: Да Открывание дверцы: кнопка Диаметр поддона: 288 мм Количество автоматических программ: 39 Цвет корпуса: черный Размеры (ДхШхВ): 489x275x380 мм Вес: 12.5 кг Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Малайзия