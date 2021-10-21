Спецификация
Торговля оптовая электрической бытовой техникой
Характеристики
Объем: 23 литр
Мощность микроволн: 850 вт
Тип управления: сенсорное
Внутреннее покрытие: биокерамическое
Гриль: Нет
Конвекция: Нет
Автоматическая разморозка: Да
Автоприготовление: Да
Автоматический разогрев: Да
Блокировка от детей: Да
Автоматическое поддержание температуры: Нет
Дисплей: Да
Внутреннее освещение: Да
Встроенные часы: Да
Наличие звукового сигнала: Да
Режим размораживания: Да
Открывание дверцы: кнопка
Диаметр поддона: 288 мм
Количество автоматических программ: 39
Цвет корпуса: черный
Размеры (ДхШхВ): 489x275x380 мм
Вес: 12.5 кг
Гарантийный срок: 12 мес
Страна происхождения: Малайзия
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край