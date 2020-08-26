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    Главная / Торговый портал / Профили незамкнутые холодной штамповки или гибки из нелегированных сталей / Настил стальной оцинкованный профилированный C-10 0,7x1154
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Настил стальной оцинкованный профилированный C-10 0,7x1154

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Настил стальной оцинкованный профилированный C-10 0,7x1154- Профили незамкнутые холодной штамповки или гибки из нелегированных сталей
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    Настил стальной оцинкованный профилированный C-10 0,7x1154

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 382
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ПАРТНЕР-СК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      431,70
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      518,05
      Спецификация
      Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      518,05c НДС
    • ООО "ТСК АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      391,69
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      470,03
      Спецификация
      Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      470,03c НДС
    • ООО "ГАЗДИАГНОСТИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      390
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      468
      Спецификация
      Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      468c НДС
    • ОГОРЕЛЫШЕВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      382
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      382
      Спецификация
      Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки
      Характеристики
      Минимальная партия
      818000
      Регионы поставки
      Подробнее
      382c НДС

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