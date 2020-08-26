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    Главная / Торговый портал / Катанка из алюминия или алюминиевых сплавов / Диск АДКГ 10.01.55.001 сплав АК7ч 330х60ММ Т2 ГОСТ 1583-93
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Диск АДКГ 10.01.55.001 сплав АК7ч 330х60ММ Т2 ГОСТ 1583-93

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Диск АДКГ 10.01.55.001 сплав АК7ч 330х60ММ Т2 ГОСТ 1583-93- Катанка из алюминия или алюминиевых сплавов
    15
    Диск АДКГ 10.01.55.001 сплав АК7ч 330х60ММ Т2 ГОСТ 1583-93

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    Цена
    от 48937,5
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ПКФ "ПРИКАМЬЕ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      40781,25
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      48937,5
      Спецификация
      Производство алюминия
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      48937,5c НДС

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