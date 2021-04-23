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    Главная / Торговый портал / Части прочих машин и оборудования для сельского хозяйства / Насос водяной 240-1307012-А1 МТЗ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Насос водяной 240-1307012-А1 МТЗ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Насос водяной 240-1307012-А1 МТЗ- Части прочих машин и оборудования для сельского хозяйства
    33
    Насос водяной 240-1307012-А1 МТЗ

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    Цена
    от 1574,3
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      Характеристики
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