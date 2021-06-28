Спецификация
Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин
Характеристики
Код товара: 16200193
Объем, л
2
Перезаряжаемый
да
Диаметр, мм
130
Конструкция
переносной
Класс пожара
АВ
Материал корпуса
металл
Ранг тушения модельных очагов класса B
34
Ранг тушения модельных очагов класса А
1
Площадь тушения очагов класса B, м²
1.2
Площадь тушения очагов класса А, м²
4.7
Длина струи огнетушителя, м
3
Продолжительность подачи огнетушащего вещества, с, (не менее)
15
Тип
воздушно-пенный
Вес пустого баллона, кг
1,4
Мах масса заряженного огнетушителя, кг
3,9