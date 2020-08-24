Печь электронагревательная напольная Sawo Savonia SAV-120NS-Z 12ВТ 380В 10-18М3 440х410х655ММ с пультом управления и блоком мощности
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Печь электронагревательная напольная Sawo Savonia SAV-120NS-Z 12ВТ 380В 10-18М3 440х410х655ММ с пультом управления и блоком мощности- Приборы отопительные электрические
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Мощность, кВт: 12
Напряжение: 380В
Дистанционное управление: выносной
Отапливаемый объем, м3: 10-18
Размер (Ш x Г x В), мм: 440x410x655
Вес камней, кг: 40-50
Расположение: напольная
Тип товара: Сантехника и сауна
Минимальная партия
1000
Регионы поставки
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79000₽c НДС
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