Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок

Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок

Электропечь для сушки и прокалки электродов ПСПЭ 50/400 220В 50КГ 400ГРАД ЦЕЛЬС ТУ 3442-021-49110786-2005

Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок

Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок

Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок

Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок

Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок

Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок

Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок

Стол сварщика модернизированный ССМ-1200-T12 для удаления и фильтрации сварочных дымов и аэрозолей от MIG/MAG сварки и ручной дуговой электросварки 1200ВТ 380В 1200М3/Ч 100КГ встроенный вентилятор F-p2500-1ШТ, фильтрующий картридж CART-T12 (Артикул 6903)- 2ШТ, вытяжное устройство-1ШТ, влагомаслоотделитель с редуктором-1ШТ, панель управления-1ШТ, поворотный столик-1ШТ, защитный экран-1ШТ 27843

Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок

Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок

Пост газосварочный ПГУ-40П Баллон пропановый 50 л — 1 шт., Баллон кислородный переаттестованный 40 л — 1 шт., Редуктор пропановый БПО — 1 шт., Редуктор кислородный БКО — 1 шт., Рукав Ф9 мм красный, Рукав Ф9 мм синий, Резак пропановый, Горелка пропановая, Хомут 12-20 — 4 шт., Тележка — 1 шт

Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок

Не указана