Дверь межкомнатная Porta Z мебельный щит из соснового бруса и MDF, тамбурат, HDF, эко шпон Wenge Crosscut 2000х6000ММ ПО Двери мебель

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Дверь межкомнатная Porta Z мебельный щит из соснового бруса и MDF, тамбурат, HDF, эко шпон Wenge Crosscut 2000х6000ММ ПО Двери мебель- Двери, их коробки и пороги деревянные