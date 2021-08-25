Отвод ОГ 29°-530x8-К52-5.4-0.825-5DN-1400/10200 -40 ТУ 1469-013-04834179-2014 Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014 АО "Трубодеталь"

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Отвод ОГ 29°-530x8-К52-5.4-0.825-5DN-1400/10200 -40 ТУ 1469-013-04834179-2014 Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014 АО "Трубодеталь"- Фитинги для труб стальные, кроме литых