Привод ленточный IBM LTO Ultrium 5 Half High Fibre Drive Sled для ленточных библиотек IBM TS3100/TS3200 46X2684
Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений
от 65000₽
Широкоформатная печать 180г/м2 720 dpi на постерной бумаге
Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений
Не указана
Широкоформатная печать 510г/м2 720 dpi на баннерной ткани
Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений
Не указана
Широкоформатная печать на баннерной ткани 340 г/м2, 720 dpi
Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений
Не указана
Широкоформатная печать 720 dpi на баннерной сетке
Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений
Не указана
Привод 6173 LTO Ultrium 6 Half High Fibre Drive Sled
Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений
от 143401,86₽
Привод ленточный HPE MSL LTO-6 Ultr 6250 FC Drive Upg Kit (C0H28A) 2.9КГ
Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений
от 320519₽
Широкоформатная печать на баннерной ткани 440 г/м2, 720 dpi
Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений
Не указана
Широкоформатная печать 720 dpi на самоклеющейся пленке с глянцевой, матовой или прозрачной поверхностью
Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений
Не указана