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    Главная / Торговый портал / Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений / Широкоформатная печать 720 dpi на самоклеющейся пленке с глянцевой, матовой или прозрачной поверхностью
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Широкоформатная печать 720 dpi на самоклеющейся пленке с глянцевой, матовой или прозрачной поверхностью

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Широкоформатная печать 720 dpi на самоклеющейся пленке с глянцевой, матовой или прозрачной поверхностью- Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений
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    Широкоформатная печать 720 dpi на самоклеющейся пленке с глянцевой, матовой или прозрачной поверхностью

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

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