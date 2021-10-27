Цена с НДС, руб.
Не указана
Спецификация
Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
Характеристики
Непостоянство показаний ненагруженных весов
±1е
Независиость показаний весов от положения груза на платформе
Порог чувствительности весов
1,4е
Время установления рабочего режима, сек
45
Время установления показаний весов, сек
15
Условие сигнализации о перегрузке весов
max+10е
Потребляемая мощность, ВА
15
Питание весов: сеть переменного тока
- напряжение питания, В
- частота, Гц
220 (+10;-15)%
50±1
Вероятность безотказной работы за 2000 часов 0,95
Средний срок службы, лет 15
Регионы поставки
Свердловская область, Омская область, Тюменская область, Челябинская область, Курганская область, Пермский край