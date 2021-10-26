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    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Тест-полоска для анализа мочи на приборах типа Мидитрон Combur 10 Test M 100ШТ 11379208077 Roche Diagnostics GmbH
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Тест-полоска для анализа мочи на приборах типа Мидитрон Combur 10 Test M 100ШТ 11379208077 Roche Diagnostics GmbH

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Тест-полоска для анализа мочи на приборах типа Мидитрон Combur 10 Test M 100ШТ 11379208077 Roche Diagnostics GmbH- Реагенты диагностические
    29
    Тест-полоска для анализа мочи на приборах типа Мидитрон Combur 10 Test M 100ШТ 11379208077 Roche Diagnostics GmbH

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    Цена
    от 2676,42
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    Единица измерения:
    УПАК
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    Поставщики
    • ООО "СЕРВИС ПАРТНЕРЫ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4250
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      4250
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4250c НДС
    • ООО "ДМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4116
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      4116
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Тест полоски "Комбур" 10 тест М для анализа мочи, 100шт/упак, арт. 11379208077
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      4116c НДС
    • ООО "СПЕКТРАМЕД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3700
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      4070
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Республика Татарстан (Татарстан)
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      4070c НДС
    • ООО "ПОЛИМЕДСЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3640
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      4004
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      4004c НДС
    • ООО "ЭТАЛОН-МЕД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3640
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      3640
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3640c НДС
    • ООО "ПОЛИМЕДСЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3308,63
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      3639,5
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      3639,5c НДС
    • ООО "МРСС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3308,63
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      3639,5
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
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      3639,5c НДС
    • ООО "ДЕЗФАРМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3308,63
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      3639,5
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      3639,5c НДС
    • ООО "ФАРМСТЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3244,54
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      3569
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Тест-полоски на бесклеевой основе с десятью тестовыми зонами для определения: удельной плотности, кислотности (рН), лейкоцитов, нитритов, белка, глюкозы, кетоновых тел, уробилиногена, билирубина и элементов крови (эритроциты / гемоглобин) в моче посредством рефлексионной фотометрии на анализаторах мочи. Наличие компенсирующей зоны позволяет автоматически компенсировать насыщенный цвет мочи, который влияет на конечный результат. Содержат йодсодержащий слой, снимающий влияние аскорбиновой кислоты. Хранить при температуре от +2ºС до +30ºС - до истечения срока годности в оригинальном пенале. Фасовка 1х100 шт.
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      3569c НДС
    • ООО "ДЕЗФАРМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2433,10
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      2676,42
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Тест-полоски Combur 10 M 100tests(Комбур 10 тест М) Roche каталожный номер 11379208077, упаковка 100 полосок, для анализа мочи на приборах типа Мидитрон по 10 параметрам.
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      2676,42c НДС

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