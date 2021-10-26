Цена без НДС, руб.
3244,54
Спецификация
Производство материалов, применяемых в медицинских целях
Характеристики
Тест-полоски на бесклеевой основе с десятью тестовыми зонами для определения: удельной плотности, кислотности (рН), лейкоцитов, нитритов, белка, глюкозы, кетоновых тел, уробилиногена, билирубина и элементов крови (эритроциты / гемоглобин) в моче посредством рефлексионной фотометрии на анализаторах мочи. Наличие компенсирующей зоны позволяет автоматически компенсировать насыщенный цвет мочи, который влияет на конечный результат. Содержат йодсодержащий слой, снимающий влияние аскорбиновой кислоты. Хранить при температуре от +2ºС до +30ºС - до истечения срока годности в оригинальном пенале. Фасовка 1х100 шт.