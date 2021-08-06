Характеристики

Расходный материал. Системный раствор для очистки измерительного устройства на иммунохимических анализаторах. Хранить при температуре от +15ºС до +25ºС. Стабильность: невскрытый реагент при температуре от +15ºС до +25ºС: до окончания срока годности. На анализаторе, открытый реагент: общее время использования 3 дня. На анализаторе, при поочередном хранении в открытом и закрытом виде: 4 недели, при общем времени использования открытым - 3 дня. Фасовка 6х380 мл.