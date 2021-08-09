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    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Материал контрольный многоуровневый Liquichek Urinalysis Control Ликвичек Контроль Roche Diagnostics GmbH Общий Анализ Мочи 12МЛ №12 04537211001 Германия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Материал контрольный многоуровневый Liquichek Urinalysis Control Ликвичек Контроль Roche Diagnostics GmbH Общий Анализ Мочи 12МЛ №12 04537211001 Германия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Материал контрольный многоуровневый Liquichek Urinalysis Control Ликвичек Контроль Roche Diagnostics GmbH Общий Анализ Мочи 12МЛ №12 04537211001 Германия- Реагенты диагностические
    37
    Материал контрольный многоуровневый Liquichek Urinalysis Control Ликвичек Контроль Roche Diagnostics GmbH Общий Анализ Мочи 12МЛ №12 04537211001 Германия

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    Цена
    от 37516,05
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    Поставщики
    • ООО "ФАРМСТЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      37912,72
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      41704
      Спецификация
      Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Артикул 04537211001, Liquichek Urinalysis Control Материал контрольный многоуровневый "Ликвичек Контроль "Общий Анализ Мочи"
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      41704c НДС
    • ООО "МЕДАНКО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      34105,5
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      37516,05
      Спецификация
      Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Контрольный материал предназначен для использования в качестве контрольной мочи для проверки точности методик анализаторов, использующих тест-полоски и микроскопию. Упаковка 12 флх12 мл (6 флаконов для каждого из уровней).
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      37516,05c НДС

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