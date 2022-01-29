Характеристики

Номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частотой 50 Гц Испытательное переменное напряжение 3 кВ частотой 50 Гц Время выдержки при испытании 10 мин Длительно допустимая токовая нагрузка 28 А на воздухе, 37 А в земле Допустимый ток односекундного КЗ основных жил 0,27 кА Сопротивление изоляции при 20 °С не менее 10 МОм·км Строительная длина не менее 450 м Маломеры в партии не более 20% кусками от 50 м Допустимая температура нагрева жил 70 °C Максимальная температура нагрева жил 80 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ Минимальный радиус изгиба 7,5 наружных диаметров Диапазон рабочих температур −30...+50 °C Срок службы не менее 30 лет с даты изготовления