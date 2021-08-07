Весы медицинские напольные Масса-К ВЭМ-150(А3) 200КГ 10/20/50Г 520х395х95ММ ГРАД ЦЕЛЬС
Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые
от 14990₽
Весы цифровые настольные кухонные Zanussi Brescia 5КГ 1Г 310х23х365ММ стекло и пластик желтый литиевая батарейка 1х3V CR2032
Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые
Не указана
Весы электронные настольные кухонные Gelberk GL-250 5КГ 1Г 170х220х60ММ стекло/ пластик серые тарокомпенсация от батареи CR2032 ЖК дисплей, автоматическая установка нуля, автоматическое отключение Китай
Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые
от 815₽
Весы электронные напольные Starwind SSP2250 150КГ 100Г ММ стекло
Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые
от 1320₽
Весы электронные с анализатором состава тела напольные Tanita RD-953 150КГ 50Г 300х300х30ММ стекло черные
Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые
от 19180₽
Весы электронные напольные бытовые Starwind SSP6010 180КГ 100Г 300х300х22ММ нержавеющая сталь серебристый
Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые
Не указана
Весы электронные безмен МИДЛ Н004А-20 20КГ 10Г 100х65ММ
Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые
от 850₽
Весы электронные напольные Tanita BC-545 150КГ 100Г ММ
Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые
Не указана
Весы напольные Beurer PS 240 Soft Grip 180КГ 50Г 300х21х300ММ
Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые
от 3367₽
Весы электронные настольные кухонные Centek CT-2462 5КГ 1Г 190х200ММ
Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые
от 1632₽
Весы напольные Scarlett SC-BS33ED82 180КГ 100Г ММ
Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые
от 1020₽
Весы напольные Redmond RS-752 180КГ 100Г ММ стекло с рисунком 1161213
Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые
от 1799₽