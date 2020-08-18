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    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле фармацевтической продукцией / Биопрепарат жидкость Экология №2 для очистки промышленных сточных вод 1Л канистра
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Биопрепарат жидкость Экология №2 для очистки промышленных сточных вод 1Л канистра

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Биопрепарат жидкость Экология №2 для очистки промышленных сточных вод 1Л канистра- Услуги по оптовой торговле фармацевтической продукцией
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    Биопрепарат жидкость Экология №2 для очистки промышленных сточных вод 1Л канистра

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    Цена
    от 983,87
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "АО СИБРЕАХИМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1400
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1680
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1680c НДС
    • ООО "ПРИОРИТЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1200
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1200c НДС
    • ООО "ТЕХНОХИМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      861,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1034
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1034c НДС
    • ООО "СТАНДАРТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      833,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1000
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1000c НДС
    • ООО "МИЖЕН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      819,89
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      983,87
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      983,87c НДС

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