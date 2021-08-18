Характеристики

Обувь серии Техногард® изготовлена литьевым методом крепления подошвы из полиуретана и термопластичного полиуретана. В соответствии с комплектацией обуви и замаркированными обозначениями защитных свойств обувь серии Техногард® обеспечивает защиту от нефти, нефтепродуктов, растворов щелочей концентрации до 20%, механических воздействий, нетоксичной пыли и общих производственных загрязнений. Вся обувь серии Техногард® изготавливается из термоустойчивой водоотталкивающей кожи (юфти) толщиной 1,8–2,0 мм. Двухслойная подошва устойчива к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, растворов щелочей концентрации до 20%. Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого (−40…+120°С) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению (глубина протектора составляет 4,5 мм), стойкостью к деформациям и истиранию. Металлический подносок для защиты от ударов в носочной части стопы. Максимальная ударная нагрузка 200 Дж (Мун 200). Полуглухой клапан исключает попадание внутрь влаги, пыли и мелких предметов. Мягкий кант защищает от боковых ударов. Вкладная стелька из материала ARTICO POR (Артико Пор) обеспечивает впитывание влаги и комфорт при носке. Комбинированная подкладка из кожевенного спилка и полотна из полиэфира обеспечивает хорошую гигроскопичность. Объемная колодка специальной конструкции дает возможность работать целый день, не испытывая дискомфорта и усталости. Назначение – для тяжелых работ в различных отраслях промышленности: нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, химической; в черной и цветной металлургии, на транспорте и в агропромышленном комплексе. Верх обуви: кожа натуральная. Подкладка: спилок подкладочный, полиамидное полотно. Внутренний защитный носок: металлический (Мун 200). Подошва: двухслойная, полиуретан и термопластичный полиуретан. Метод крепления: литьевой. Цвет: черный. Полнота: 10. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ Р 12.4.187-97