Характеристики

Номинальное переменное напряжение 450/750 В частотой до 400 Гц Номинальное постоянное напряжение 1000 В Длительно допустимая токовая нагрузка 23 А Сопротивление изоляции при 20 °С не менее 5 МОм·км Сопротивление изоляции при 70 °С не менее 0,01 МОм·км Строительная длина не менее 100 м Маломеры в партии не более 20% кусками от 20 м Допустимая температура нагрева жил 70 °C Минимальный радиус изгиба 5 наружных диаметров Диапазон рабочих температур −50...+65 °C Срок службы не менее 15 лет с даты изготовления