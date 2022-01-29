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    Главная / Торговый портал / Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ / Кабель силовой с медной жилой каучук резина РПШ 7х1.5ММ2 0.38КВ -40...+60 ГРАД ЦЕЛЬС 50М ГОСТ 22483-77
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кабель силовой с медной жилой каучук резина РПШ 7х1.5ММ2 0.38КВ -40...+60 ГРАД ЦЕЛЬС 50М ГОСТ 22483-77

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель силовой с медной жилой каучук резина РПШ 7х1.5ММ2 0.38КВ -40...+60 ГРАД ЦЕЛЬС 50М ГОСТ 22483-77- Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ
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    Кабель силовой с медной жилой каучук резина РПШ 7х1.5ММ2 0.38КВ -40...+60 ГРАД ЦЕЛЬС 50М ГОСТ 22483-77

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    Цена
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    • ООО "УРАЛЭНЕРГОИНВЕСТ"
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      181,49
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      Спецификация
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      Цена без НДС, руб.
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      145,1
      Ставка НДС, %
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      Цена без НДС, руб.
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      172,8c НДС
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      Цена без НДС, руб.
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      0.0
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      168
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      0
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    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
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      137
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      164,4
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    • ООО "НГК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      138,52
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      163,46
      Спецификация
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      Минимальная партия
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      163,46c НДС
    • ООО "ЭНЕРГОИЗОЛ"
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      Цена без НДС, руб.
      136
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      163,2
      Спецификация
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      Ставка НДС, %
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      144
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      144
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    • ООО "КОМПЛЕКТ-СЕРВИС"
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      Цена без НДС, руб.
      120,93
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      142,7
      Спецификация
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      110
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      Цена с НДС, руб.
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      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Республика Татарстан (Татарстан), Краснодарский край, Сахалинская область, Московская область, Волгоградская область
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      87
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      Минимальная партия
      80000
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      103,31c НДС
    • ООО "АПК "УНИВЕРСАЛЭНЕРГО"
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      Цена без НДС, руб.
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      13,26
      Спецификация
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      100000
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    • ООО ТД "ПРОМЭНЕРГОКОМПЛЕКТ"
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      0
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      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Номинальное переменное напряжение 380 В частотой до 400 Гц Номинальное постоянное напряжение 700 В Испытательное переменное напряжение 2 кВ частотой 50 Гц Время выдержки при испытании 5 мин Сопротивление изоляции при 20 °С не менее 110 МОм·км Строительная длина не менее 50 м Маломеры в партии не более 20% кусками от 10 м Допустимая температура нагрева жил 65 °С Минимальный радиус изгиба 10 наружных диаметров Диапазон рабочих температур −40...+60 °C Срок службы не менее 8 лет с даты изготовления
      Минимальная партия
      0
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      Не указана
    • ООО ПО "КВАНТ"
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Номинальное переменное напряжение 380 В частотой до 400 Гц Номинальное постоянное напряжение 700 В Испытательное переменное напряжение 2 кВ частотой 50 Гц Время выдержки при испытании 5 мин Сопротивление изоляции при 20 °С не менее 110 МОм·км Строительная длина не менее 50 м Маломеры в партии не более 20% кусками от 10 м Допустимая температура нагрева жил 65 °С Минимальный радиус изгиба 10 наружных диаметров Диапазон рабочих температур −40...+60 °C Срок службы не менее 8 лет с даты изготовления
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО ПО "КВАНТ"
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      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Номинальное переменное напряжение 380 В частотой до 400 Гц Номинальное постоянное напряжение 700 В Испытательное переменное напряжение 2 кВ частотой 50 Гц Время выдержки при испытании 5 мин Сопротивление изоляции при 20 °С не менее 110 МОм·км Строительная длина не менее 50 м Маломеры в партии не более 20% кусками от 10 м Допустимая температура нагрева жил 65 °С Минимальный радиус изгиба 10 наружных диаметров Диапазон рабочих температур −40...+60 °C Срок службы не менее 8 лет с даты изготовления
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