Картридж к фильтру для воды Барьер КБ-4 пластик для водопроводной воды 350Л 300МЛ/МИН до +40ГРАД ЦЕЛЬС 145ММ 65ММ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Картридж к фильтру для воды Барьер КБ-4 пластик для водопроводной воды 350Л 300МЛ/МИН до +40ГРАД ЦЕЛЬС 145ММ 65ММ- Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод