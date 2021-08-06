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    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Раствор химический Elecsys Blank Cell для проведения фоновой пробы при калибровке автоматических иммунохимических анализаторов 50МЛ 2ШТ 11729306122 Roche Diagnostics GmbH Германия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Раствор химический Elecsys Blank Cell для проведения фоновой пробы при калибровке автоматических иммунохимических анализаторов 50МЛ 2ШТ 11729306122 Roche Diagnostics GmbH Германия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Раствор химический Elecsys Blank Cell для проведения фоновой пробы при калибровке автоматических иммунохимических анализаторов 50МЛ 2ШТ 11729306122 Roche Diagnostics GmbH Германия- Реагенты диагностические
    35
    Раствор химический Elecsys Blank Cell для проведения фоновой пробы при калибровке автоматических иммунохимических анализаторов 50МЛ 2ШТ 11729306122 Roche Diagnostics GmbH Германия

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 6500,12
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ФАРМСТЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8533,63
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      9387
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Артикул 11729306122, Elecsys Blank Cell Раствор для проведения фоновой пробы
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      9387c НДС
    • ООО "МЕДАНКО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5909,2
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      6500,12
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Используется только для калибровки автоматических иммунохимических анализаторов. Фасовка 2х50 мл.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6500,12c НДС

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