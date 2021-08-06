Набор реагентов Мочевина-3-Ольвекс для определения концентрации мочевины в сыворотке крови, моче, для применения in vitro 100 определений Реагент 1 - 10МЛ, Реагент 2 - 100МЛ, Реагент 3 - 100МЛ, Калибратор - 2МЛ 008.003 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2011/10264 ТУ 9398-052-44276594-2010 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000790 145640 1 ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия уреазо-салицилат-гипохлоритный метод, реакция Бертлота; по конечной точке Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Мочевина-ДиаС для определения содержания мочевины в сыворотке и плазме крови для анализатора DIRUI CS-T240 460 определений 170МЛ D10310021 АО "ДИАКОН-ДС" Реагенты диагностические от 7300 ₽ В корзину

Набор реагентов МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-UTS д/анализатора биохимич. д/опред. мочевой кислоты 400 опр. МК-09-003-400 ООО "ЭЙЛИТОН" Россия фл. №1 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Мочевая кислота Ольвекс для определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке или плазме крови и моче, для применения in vitro 1 мл - 200, 0,2 мл - 1000 Реагент 1 - 200 мл, Реагент 2 - 2 фл., Калибратор - 2 мл 012.012 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2010/08564 ТУ 9398-007-44276594-2005 6 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000493 100290 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: энзиматический, реакция Триндера; по конечной точке Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Мочевина-2-Ольвекс для определения концентрации мочевины в сыворотке крови и моче, для применения in vitro 100 определений Реагент 1 - 10 мл, Реагент 2 - 100 мл, Реагент 3 - 100 мл, Калибратор - 2мл 008.002 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2010/07467 ТУ 9398-026-44276594-2005 6 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000790 145640 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: уреазо-фенол-гипохлоритный метод, реакция Бертлота; по конечной точке Реагенты диагностические от 755 ₽ В корзину

Набор реагентов Блок растворов Solution Pack Радиометр Медикал АпС для анализатора AQT90 FLEX 200 определений 903-006 ФСЗ 2010/06268 от 26.06.2015 Дания Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов МОЧЕВАЯ КИСЛОТА АБРИС+ д/анализатора биохимич. д/опред. мочевой кислоты №1 330.1.100 ООО "НПФ "АБРИС+" Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Мочевая кислота-ДДС д/анализатора биохимич. д/опред. мочевой кислоты комплект №1 500МЛ 10142 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Мочевая кислота-ДДС д/анализатора биохимич. д/опред. мочевой кислоты 1 100МЛ 10141 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Моча контрольная Тринити Биотек для определения оксалатов 30МЛ О6502-6Х5ML ФСЗ 2008/01319 от 01.04.2008 Ирландия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов МЛТ-Тромбопластин 600 для определения протромбинового времени (ПВ, ПИ, ПО, МНО, % ПО КВИКУ) 600 анализов+контрольная плазма Реагенты диагностические Не указана В корзину