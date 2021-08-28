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    Главная / Торговый портал / Кабели контрольные / Кабель контрольный бронированный медь ПВХ- пластикат КВБбШвнг(А)-LS 5х1.5 УХЛ ГОСТ 1508-78 ГОСТ 31565-2012
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кабель контрольный бронированный медь ПВХ- пластикат КВБбШвнг(А)-LS 5х1.5 УХЛ ГОСТ 1508-78 ГОСТ 31565-2012

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель контрольный бронированный медь ПВХ- пластикат КВБбШвнг(А)-LS 5х1.5 УХЛ ГОСТ 1508-78 ГОСТ 31565-2012- Кабели контрольные
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    Кабель контрольный бронированный медь ПВХ- пластикат КВБбШвнг(А)-LS 5х1.5 УХЛ ГОСТ 1508-78 ГОСТ 31565-2012

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    Цена
    от 85824
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    Поставщики
    • ИП Родя П.О.
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      139000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      166800
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      166800c НДС
    • ООО «ТЮМЕНЬСПЕЦТОРГ»
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      139000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      166800
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      166800c НДС
    • ООО "ПРОДЭЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      120000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      144000
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      144000c НДС
    • ООО "НОВЫЕ РЕШЕНИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      115000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      138000
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      138000c НДС
    • ООО "СЕДА-ЛИНК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      82440
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      98928
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Вид климатического исполнения - УХЛ, категории размещения 1-5 по ГОСТ 15150-69. Минимальная температура эксплуатации: -50°С. Максимальная температура эксплуатации: +50°С. Влажность воздуха при эксплуатации не должна превышать 98%. Минимальный радиус изгиба при монтаже: 60 миллиметров Прокладка производится при температуре не ниже -15°С. Номинальная толщина изоляции жил: 0,6 миллиметров. Масса кабеля КВБбШвнг-LS 5*1.5: 0,18 килограмм в метре. Выделение дыма при горении и тлении кабелей КВБбШвнг-LS не приводят к снижению проницания света более чем на 50%. Класс пожарной безопасности: П1б.8.2.5.4 по ГОСТ 31565-2012. Наружный диаметр 10 миллиметров. Срок службы не менее 30 лет с даты изготовления.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      98928c НДС
    • ООО "СЭК", ООО "СИБЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ" , ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      71520
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      85824
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      85824c НДС
    • ООО "СНАБ ЮНИТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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