Спецификация
Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
Характеристики
Вид климатического исполнения - УХЛ, категории размещения 1-5 по ГОСТ 15150-69.
Минимальная температура эксплуатации -50°С.
Максимальная температура эксплуатации: +50°С.
Влажность воздуха при эксплуатации не должна превышать 98%.
Минимальный радиус изгиба при монтаже: 86,4 миллиметров
Прокладка производится при температуре не ниже -15°С.
Номинальная толщина изоляции жил 0,6 миллиметров.
Масса кабеля: 0,4 килограмм в метре.
Выделение дыма при горении и тлении кабелей КВБбШвнг-LS не приводят к снижению проницания света более чем на 50%.
Класс пожарной безопасности: П1б.8.2.5.4 по ГОСТ 31565-2012.
Наружный диаметр 14,4 миллиметров.
Срок службы не менее 30 лет с даты изготовления.