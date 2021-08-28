Характеристики

Вид климатического исполнения контрольного кабеля - УХЛ, категории размещения 1-5 по ГОСТ 15150-69. Минимальная температура эксплуатации: -50°С. Максимальная температура эксплуатации: +50°С. Влажность воздуха при эксплуатации не должна превышать 98%. Минимальный радиус изгиба при монтаже кабеля : 79,8 миллиметров Прокладка производится при температуре не ниже -15°С. Номинальная толщина изоляции жил: 0,6 миллиметров. Масса кабеля: 0,31 килограмм в метре. Выделение дыма при горении и тлении кабелей КВБбШвнг-LS не приводят к снижению проницания света более чем на 50%. Класс пожарной безопасности: П1б.8.2.5.4 по ГОСТ 31565-2012. Наружный диаметр: 13,3 миллиметров. Срок службы не менее 30 лет с даты изготовления.