Набор реагентов Тромбин-реагент in vitro Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH для исследования гемостаза 500определений 10х5МЛ OWHM13 Германия
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Тромбин-реагент in vitro Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH для исследования гемостаза 500определений 10х5МЛ OWHM13 Германия- Реагенты диагностические
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