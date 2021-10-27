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    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов Тромбин-реагент in vitro Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH для исследования гемостаза 500определений 10х5МЛ OWHM13 Германия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Набор реагентов Тромбин-реагент in vitro Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH для исследования гемостаза 500определений 10х5МЛ OWHM13 Германия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Тромбин-реагент in vitro Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH для исследования гемостаза 500определений 10х5МЛ OWHM13 Германия- Реагенты диагностические
    33
    Набор реагентов Тромбин-реагент in vitro Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH для исследования гемостаза 500определений 10х5МЛ OWHM13 Германия

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    Цена
    от 6420
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ФАРМСТЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5836,36
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      6420
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Артикул OWHM13 Реагенты in vitro для исследования гемостаза: Тест Тромбин реагент
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      6420c НДС

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