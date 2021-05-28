Центр вращающийся упорный А-1-5-У
Части и принадлежности станков для обработки металлов
от 7489,96₽
Муфта привода продольного перемещения оси X 400V.79.040-11 для станка фрезерно-расточного с ЧПУ
Части и принадлежности станков для обработки металлов
от 28800₽
Шарико-винтовая передача ШВП НО.20.42.08.001 695х544х25ММ
Части и принадлежности станков для обработки металлов
от 35100₽
Патрон сверлильный 3-х кулачковый ПС-16 3-16ММ ГОСТ 8522-79
Части и принадлежности станков для обработки металлов
от 648₽
Сервопривод Siemens 6FC5447-0AA01-0AA0
Части и принадлежности станков для обработки металлов
от 498000₽
Патрон сверлильный с ключом Sekira ПС-10 В12 1.5-10ММ 00-00010108
Части и принадлежности станков для обработки металлов
от 30000₽
Патрон сверлильный бесключевой самозажимной SP-16 В16
Части и принадлежности станков для обработки металлов
от 2488,8₽
Патрон сверлильный бесключевой самозажимной SP-06 В10
Части и принадлежности станков для обработки металлов
от 16440₽
Патрон сверлильный самозажимной бесключевой ПС-10 В10 ПСС-10 В12 1-10ММ JO510
Части и принадлежности станков для обработки металлов
от 3000₽
Станция смазки 16Д20.401000.000 ООО "ПЗСО" ГОСТ 12.2.009-99
Части и принадлежности станков для обработки металлов
от 20460₽
Система смазки 1Н983.68.000 СБ ООО "ПЗСО" ГОСТ 12.2.009-99
Части и принадлежности станков для обработки металлов
от 24528₽
Переходник конус Морзе/Weldon 1-2
Части и принадлежности станков для обработки металлов
от 594,13₽