Кабель силовой с медной жилой круглый ПВХ пониженной горючести ВБШвнг(А)-LS 4х16ММ2 ож 0.66КВ -50...+50 ГРАД ЦЕЛЬС

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель силовой с медной жилой круглый ПВХ пониженной горючести ВБШвнг(А)-LS 4х16ММ2 ож 0.66КВ -50...+50 ГРАД ЦЕЛЬС- Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ