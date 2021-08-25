Отвод ОГ 55°-530x8-К48-5.4-0.75-5DN-2000/2000-У ТУ 1469-037-74238272-2014 Пк-40 ТУ 1469-003-74238272-2014

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Отвод ОГ 55°-530x8-К48-5.4-0.75-5DN-2000/2000-У ТУ 1469-037-74238272-2014 Пк-40 ТУ 1469-003-74238272-2014- Фитинги для труб стальные, кроме литых