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    Главная / Торговый портал / Приборы отопительные электрические / Обогреватель электрический взрывозащищенный ПИЭН-2.0КВА-Т6-4-9 напольный 220В IP64 1ExmIIT6X АО "НПФ "НАФТА"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Обогреватель электрический взрывозащищенный ПИЭН-2.0КВА-Т6-4-9 напольный 220В IP64 1ExmIIT6X АО "НПФ "НАФТА"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Обогреватель электрический взрывозащищенный ПИЭН-2.0КВА-Т6-4-9 напольный 220В IP64 1ExmIIT6X АО "НПФ "НАФТА"- Приборы отопительные электрические
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    Обогреватель электрический взрывозащищенный ПИЭН-2.0КВА-Т6-4-9 напольный 220В IP64 1ExmIIT6X АО "НПФ "НАФТА"

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 43138,8
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    Поставщики
    • АО "НПФ "НАФТА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      189350
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      227220
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Род тока ~ 50Гц, напряжение электропитания 220В, номинальная потребляемая мощность 10кВА, температура нагревательных элементов не более 130⁰С, степень защиты IP64, маркировка взрывозащиты 1Ex db mb IIС Т4 X, габариты 670x595x720 , масса не более 78 кг. Корпус из нержавеющей стали.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      227220c НДС
    • ООО "СИБИРЬ ЭКВИПМЕНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      155700
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      186840
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      186840c НДС
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      135250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      162300
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      162300c НДС
    • АО "НПФ "НАФТА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      124090
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      148908
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Род тока ~ 50Гц, напряжение электропитания 220В, номинальная потребляемая мощность 10кВА, температура нагревательных элементов не более 130⁰С, степень защиты IP64, маркировка взрывозащиты 1Ex db mb IIС Т3 X, габариты 750х330х410, масса не более 85 кг.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      148908c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      46016,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      55220
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      55220c НДС
    • ООО "ВХ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      43925
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      52710
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      52710c НДС
    • ООО "ПРОДЭЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      43000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      51600
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      51600c НДС
    • ООО "СТРОЙТЕХНОКРЕДИТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      42570
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      51084
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      51084c НДС
    • ООО "АТОН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      40320
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      48384
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      48384c НДС
    • ООО "ГАЗНЕФТЕМАШ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      40320
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      48384
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      48384c НДС
    • ООО "ССК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      38738
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      46485,6
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      46485,6c НДС
    • АО "НПФ "НАФТА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      36820
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      44184
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Род тока ~ 50Гц, напряжение электропитания 220В, номинальная потребляемая мощность 2.0кВА, температура нагревательных элементов не более 85⁰С, маркировка взрывозащиты 1Ех mb IIC T6 Х, степень защиты IP64, способ установки напольный, навесной , масса не более 50 кг.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      44184c НДС
    • ООО "ТПО "РИЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      35949
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      43138,8
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      2000
      Регионы поставки
      Подробнее
      43138,8c НДС
    • ООО "АК ЭЛЕКТРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "РСИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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