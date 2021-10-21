Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Обогреватель электрический взрывозащищенный ПИЭН-2.0КВА-Т6-4-9 напольный 220В IP64 1ExmIIT6X АО "НПФ "НАФТА"- Приборы отопительные электрические
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Род тока ~ 50Гц, напряжение электропитания 220В, номинальная потребляемая мощность 10кВА, температура нагревательных элементов не более 130⁰С, степень защиты IP64, маркировка взрывозащиты 1Ex db mb IIС Т4 X, габариты 670x595x720 , масса не более 78 кг. Корпус из нержавеющей стали.
Род тока ~ 50Гц, напряжение электропитания 220В, номинальная потребляемая мощность 10кВА, температура нагревательных элементов не более 130⁰С, степень защиты IP64, маркировка взрывозащиты 1Ex db mb IIС Т3 X, габариты 750х330х410, масса не более 85 кг.
Род тока ~ 50Гц, напряжение электропитания 220В, номинальная потребляемая мощность 2.0кВА, температура нагревательных элементов не более 85⁰С, маркировка взрывозащиты 1Ех mb IIC T6 Х, степень защиты IP64, способ установки напольный, навесной , масса не более 50 кг.