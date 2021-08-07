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    Главная / Торговый портал / Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки / Лейка садовая 8Л полиэтилен 330х165х510ММ 1008295
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Лейка садовая 8Л полиэтилен 330х165х510ММ 1008295

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Лейка садовая 8Л полиэтилен 330х165х510ММ 1008295- Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
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    Лейка садовая 8Л полиэтилен 330х165х510ММ 1008295

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    Цена
    от 367,79
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      306,49
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      367,79
      Спецификация
      Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах
      Характеристики
      Тип: лейки Назначение: для сада Литраж: 8 Материал: полиэтилен Размер изделия: 330x165x510 мм
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      367,79c НДС
      Цена актуальна до

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