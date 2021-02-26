Бумага для копировально-множительной техники IQ Economy А3 80Г/М2 145ПРОЦ 500ЛИСТ 147407 ГОСТ Р 57641-2017 Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для копировально-множительной техники IQ Economy А3 80Г/М2 145ПРОЦ 500ЛИСТ 147407 ГОСТ Р 57641-2017 Россия- Бумага для аппаратов и приборов