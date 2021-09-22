Характеристики

Общие характеристики: Материал обивки: искусственная кожа. Цвет: черный. Назначение: для руководителя. Максимальная нагрузка: 120 кг. Подлокотники: есть. Колеса (ролики): есть. Материал каркаса: металл. Материал крестовины: металл. Материал подлокотников: металл. Накладки на подлокотники: есть. Материал накладок на подлокотники: экокожа. Наполнитель: есть. Особенности: механизм качания. Тип механизма качания: синхронный, угол между сиденьем и спинкой при качании не изменяется. Регулировка: высоты сиденья, жесткости качания. Наличие газлифта: есть. Дополнительная информация: механизм качания с фиксацией в вертикальном положении. Габариты: Высота кресла: от 108 до 118 см. Высота сиденья: от 46 до 56 см. Высота спинки: 62 см. Кресло офисное, Riva Chair 6002-1, Россия.