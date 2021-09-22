Характеристики

Общие характеристики: Материал обивки: искусственная кожа. Цвет: черный. Назначение: для руководителя. Максимальная нагрузка: 250 кг. Подлокотники: есть. Подголовник: есть. Колеса (ролики): есть. Материал крестовины: Пластик. Материал подлокотников: Пластик. Накладки на подлокотники: есть. Наполнитель: есть. Накладка на крестовину: пластиковая. Особенности: механизм качания. Тип механизма качания: Multiblock, синхронный, угол между сиденьем и спинкой при качании не изменяется. Регулировка: высоты сиденья, жесткости качания. Наличие газлифта: есть. Дополнительная информация: механизм качания с фиксацией в любом положении Габариты: Высота кресла: от 115 до 125 см. Высота сиденья: от 50 до 58 см. Глубина сиденья: 50 см. Ширина сиденья: 51 см. Высота спинки: 70 см. Компьютерное кресло для руководителя George, Россия.