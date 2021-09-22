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    Главная / Торговый портал / Мебель для офисов и предприятий торговли / Кресло компьютерное Zet Gamming Gun shield 20M экокожа/сетка/ткань/пластик черный/оранжевый 53х59х125/136СМ 18.5КГ Top Gun Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кресло компьютерное Zet Gamming Gun shield 20M экокожа/сетка/ткань/пластик черный/оранжевый 53х59х125/136СМ 18.5КГ Top Gun Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло компьютерное Zet Gamming Gun shield 20M экокожа/сетка/ткань/пластик черный/оранжевый 53х59х125/136СМ 18.5КГ Top Gun Россия- Мебель для офисов и предприятий торговли
    35
    Кресло компьютерное Zet Gamming Gun shield 20M экокожа/сетка/ткань/пластик черный/оранжевый 53х59х125/136СМ 18.5КГ Top Gun Россия

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    Цена
    от 13486,5
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    Поставщики
    • ООО "КВАДРОСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      19166,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      23000
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Кресло исполнено в оранжево-черной расцветке и смотрится очень необычно за счет своего дизайна. Однако главное достоинство модели заключается не в ее эффектном внешнем виде, а в удобстве, которое она предоставляет пользователю. Кресло имеет комфортные подлокотники и подголовник, позволяет регулировать высоту сиденья с 40 до 51 см и обратно, а также обладает опцией регулировки наклона кресла. Все эти параметры позволяют персонализировать компьютерное кресло. В качестве обивки кресла использованы практичные материалы – экокожа и сетка, которые легко чистятся, а удобство для пользователя создает прочная поролоновая подкладка модели. Кресло весит 18.5 кг и устанавливается на колесики для легкого перемещения. ZET Gun shield 20 обладает механизмом качания «бабочка».Основной цвет: черный. Дополнительный цвет: оранжевый. Ограничение по весу: 150 кг.Основные характеристики:Материал обивки: сетка, экокожа. Подголовник: есть. Подлокотники: есть. Материал крестовины (опоры): пластик. Установка: на колесиках.Комфорт:Механизм качания: топ-ган. Регулировка высоты сиденья: есть.Габариты кресла:Высота кресла (макс): 1360 мм. Высота кресла (мин): 1250 мм. Ширина кресла: 680 мм. Высота сиденья (макс): 570 мм. Высота сиденья (мин): 450 мм. Ширина сиденья: 570 мм. Глубина сиденья: 530 мм. Ширина спинки: 590 мм. Высота спинки: 830 мм. Ширина крестовины: 700 мм.Кресло ZET GAMING Gun shield 20M черный, Россия.
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      23000c НДС
    • ООО "АЛЬТЕРНАТИВА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14700
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      14700c НДС
    • ООО "ПАРТНЁР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11238,75
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13486,5
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      13486,5c НДС

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