Характеристики

Кресло исполнено в оранжево-черной расцветке и смотрится очень необычно за счет своего дизайна. Однако главное достоинство модели заключается не в ее эффектном внешнем виде, а в удобстве, которое она предоставляет пользователю. Кресло имеет комфортные подлокотники и подголовник, позволяет регулировать высоту сиденья с 40 до 51 см и обратно, а также обладает опцией регулировки наклона кресла. Все эти параметры позволяют персонализировать компьютерное кресло. В качестве обивки кресла использованы практичные материалы – экокожа и сетка, которые легко чистятся, а удобство для пользователя создает прочная поролоновая подкладка модели. Кресло весит 18.5 кг и устанавливается на колесики для легкого перемещения. ZET Gun shield 20 обладает механизмом качания «бабочка».Основной цвет: черный. Дополнительный цвет: оранжевый. Ограничение по весу: 150 кг.Основные характеристики:Материал обивки: сетка, экокожа. Подголовник: есть. Подлокотники: есть. Материал крестовины (опоры): пластик. Установка: на колесиках.Комфорт:Механизм качания: топ-ган. Регулировка высоты сиденья: есть.Габариты кресла:Высота кресла (макс): 1360 мм. Высота кресла (мин): 1250 мм. Ширина кресла: 680 мм. Высота сиденья (макс): 570 мм. Высота сиденья (мин): 450 мм. Ширина сиденья: 570 мм. Глубина сиденья: 530 мм. Ширина спинки: 590 мм. Высота спинки: 830 мм. Ширина крестовины: 700 мм.Кресло ZET GAMING Gun shield 20M черный, Россия.