Характеристики

Общие характеристики:Назначение: для руководителя. Максимальная нагрузка: 120 кг. Подлокотники: есть. Подголовник: есть. Колеса (ролики): есть. Материал каркаса: металл. Материал крестовины: металл. Материал подлокотников: металл. Накладки на подлокотники: есть. Материал накладок на подлокотники: экокожа. Особенности: механизм качания, спинка из сетки. Тип механизма качания: синхронный, 1:3. Регулировка: высоты сиденья. Наличие газлифта: есть.Габариты: Высота кресла: от 119 до 129 см. Высота сиденья: от 48 до 58 см. Глубина сиденья: 48 см. Ширина сиденья: 47 см. Chairman 701, Россия.