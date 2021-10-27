Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки

Характеристики

Весы общего назначения 340х244мм платформенные настольные электрон- ные с цифровым электронным индика- тором с размерами платформы с наи- меньшим пределом взвешивания 0,02кг с наибольшим пределом взве- шивания 6 кг. с дискретностью отсче- та 0,001 кг (при взвешивании 0,02-3кг) и 0,002кг ( при взвешивании 3-6 кг)